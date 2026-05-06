В сквере музыкального театра в Рязани нефтяники высадили Аллею Славы
В честь 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Рязанская нефтеперерабатывающая компания провела акцию «Аллея Славы». В высадке цветов и кустарников в сквере Рязанского музыкального театра участвовали сотрудники дочерних обществ «Роснефти» — Рязанской НПК и Рязаньнефтепродукта. К ним присоединились представители «Движения первых» и школьники из детского экологического клуба «Хозяин Мещеры» школы № 47.

Для озеленения клумб выбрали клён, липу и сирень, а также кусты можжевельника и спиреи. Кроме того, на территории сквера появились многолетние шалфей и котовник. Общее количество высаженных растений превысило 330 зеленых насаждений. Некоторые из них позже передали для озеленения других общественных зон отдыха в Рязани.

«Акция по высадке Аллеи Славы — это дань уважения и безмерной благодарности воинам и труженикам тыла, защитившим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, сохранившим ее целостность и подарившим нам будущее.

Аллея — это не просто деревья или кустарники, это живая память, которая будет хранить подвиг героев для многих поколений, и ещё это наш искренний вклад в благоустройство и красоту нашего города. Уверен, что пройдет время, наши насаждения приживутся и Аллея станет местом единения всех, кто любит Родину, гордится её историей и верит в будущее России», — сказал главный инженер АО «РНПК» Владимир Бандеровский.

Префект Октябрьского района Кирилл Горелов отметил, что на этом мероприятии приятно было увидеть молодое поколение.

«Отрадно видеть на этом мероприятии молодёжь — наше будущее. Спасибо всем за эту инициативу. Появление всё новых и новых „Аллей славы“ — это большая помощь в озеленении нашего города», — сказал Кирилл Горелов.

Директор музтеатра Марина Кауркина добавила, что акция «Аллея Славы» объединяет две важные ценности — память о великом подвиге народа и заботу об экологии, о будущем.

«Выражаю благодарность за организацию и проведение этой акции нашим нефтяникам, а также всем тем, кто внёс частичку своей души в это доброе дело», — отметила Марина Кауркина.

Рязанская НПК в этом году традиционно участвует в программе празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне и проводит серию акций. Мероприятия направленны на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и патриотическое воспитание молодежи. Среди них — участие в международной акции «Диктант Победы», праздничный концерт, субботник на территории памятника погибшим в 1941 году советским летчикам, а также адресные поздравления ветеранов и передача подарков.