В Шиловском районе экс-начальница почтового отделения украла более 463 тысяч

В Шиловском районе завершилось расследование дела против бывшей начальницы почтового отделения, которая обвиняется в присвоении денег. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Известно, что 51-летняя женщина работала на этой должности в 2025 году и, по версии следствия, присвоила 463 тысяч 729 рублей, которые предназначались для социальных выплат.

С 8 июля по 27 августа 2025 года она использовала свои полномочия, чтобы украсть часть наличных средств. Чтобы скрыть свои действия, женщина вносила ложные данные в информационную систему. Полученные деньги она потратила на личные нужды и погашение долгов.

Теперь бывшей начальнице почтового отделения предъявлены обвинения в присвоении и неправомерном воздействии на информационные системы. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.