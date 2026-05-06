В рязанском онкодиспансере спасли грудь пациентке при раке молочной железы
В рязанском онкодиспансере спасли грудь пациентке при раке молочной железы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
На плановой диспансеризации у 45-летней женщины нашли опухоль 1,5 см. Диагноз подтвердился, метастазов в лимфоузлах не было. Консилиум выбрал органосохраняющую операцию: опухоль удалили, а молочную железу сохранили. Для точности использовали радиофармпрепарат и гамма-детектор — убрали только сторожевые узлы. Пациентку выписали на третий день. Впереди у нее лучевая и гормональная терапия.
Фото: пресс-служба минздрава по Рязанской области.