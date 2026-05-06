В Рязанском кардиодиспансере спасли пациента с редкой патологией. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что у 28-летнего рязанца всю жизнь наблюдались резкие скачки пульса до 180 ударов в минуту, головокружение и тяжесть в сердце. В будущем эти опасные симптомы аритмии могли привести к смерти, указано в посте.

Причина — врожденная аномалия — наличие в сердце дополнительного пути проведения электрического импульса между предсердиями и желудочками.

«Ранее нам приходилось проводить радиочастотную абляцию (РЧА) пациентам с такой патологией. Но в тех случаях дополнительные пути проведения импульса располагались в правом отделе сердца. А у нашего пациента — в левом. В этом и заключалась сложность. Таких пациентов не более 3%-5% от общего количества.

К лечению каждого вида аритмии требуется индивидуальный подход. В левые отделы мы только начали заходить. Это совсем другая, более серьезная степень риска, другой уровень владения методом РЧА», — заявил заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера Владислав Поваров.

Первую в Рязанской области радиочастотную абляцию дополнительного пути проведения электрического импульса в левом отделе сердца команда специалистов провела успешно.

Через три дня пациента выписали. Отмечается, что аритмия излечена.

По данным минздрава, ранее рязанцы с подобным диагнозом направлялись в федеральные клиники. Теперь они смогут получать лечение в Рязанском кардиодиспансере.