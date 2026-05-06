В Рязанской области залило стоянки байдарочников

Из-за половодья на реке Пре туристические стоянки № 2-4 затоплены. Останавливаться и выгружаться можно только от стоянки № 1 до стоянки № 4 (у моста через р. Пру). Запрещены остановки на Кургане и Эстакаде в п. Брыкин Бор — нарушителей оштрафуют.

В Рязанской области залило стоянки байдарочников. Об этом сообщили в пресс-службе Окского заповедника.

