В Рязанской области у женщины украли велосипед, пока она была в магазине

Отмечается, что 57-летняя жительница Спасска оставила велосипед без присмотра на тротуаре у магазина. Противоугонным средством женщина не воспользовалась. Пока она была в магазине, ее велосипед угнал 62-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за хищения. После преступления мужчина стал скрываться от полицейских. Похищенный велосипед он спрятал в кустах и попытался запутать полицейских. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.