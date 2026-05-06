В Рязанской области тушили пожар рядом с лесом и жилыми домами

Пожар случился вечером 5 мая в деревне Ивановка Сараевского района. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 18.29. Звонивший заявил, что горит куча мусора, огонь по траве распространяется. Через 20 минут пожарные прибыли на место. К тушению привлекался и доброволец. Уточняется, что мусор горел недалеко от леса и жилых домов, что могло привести к трагическим последствиям.

