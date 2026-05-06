В Рязанской области суд принял иск из-за невыносимой вони от свиней и коров в метре от соседского забора

Жительница деревни Чемрово в Рыбновском районе подала в суд на соседку, которая держит в хозяйственном блоке крупный рогатый скот и свиней. Постройка стоит менее чем в 1 метре от границы участка (минимальный отступ по правилам — 3 метра). Истец жалуется на невыносимую вонь, отходы животных и навоз вдоль забора, что делает невозможным проживание в доме. Она требует демонтировать хозблок за счёт ответчицы.

