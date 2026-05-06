В Рязанской области сократилось количество фальшивых купюр

В Рязанской области сократилось количество фальшивых купюр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

С января по март 2026 года эксперты обнаружили шесть подделок. Это в 3,8 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Все фальшивки имитировали российские купюры: пять из них — банкноту номиналом 5 тысяч рублей, одна — тысячную.