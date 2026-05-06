В Рязанской области поймали пьяную женщину за рулем Chevrolet

5 мая наряд находился на маршруте патрулирования в Спас-Клепиках. От гражданина поступило сообщение, что в сторону площади Ленина двигается автомобиль Chevrolet Cruze, которым, предположительно, управляет пьяный водитель. Сотрудники Росгвардии остановили иномарку. При проверке документов выяснилось, что у женщины-водителя отсутствовали удостоверение личности и документы на транспортное средство. От гражданки исходил запах алкоголя. Для разбирательства местную жительницу 1993 года рождения передали сотрудникам ДПС.