В Рязанской области открыто движения по автодороге Рязань — Заокское — Коростово

Открыто движения по автодороге Рязань — Заокское — Коростово у населенного пункта Шумашь. Об этом 6 мая сообщили на сайте регионального МЧС. Также, как отметили в группе «Заокский ДК Рязанского округа», с 11:00 часов этого же дня восстановится движение автобуса, курсирующего по данному маршруту.