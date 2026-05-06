В Рязанской области ограничат движение автотранспорта 7 мая
В Касимове ограничат движение автотранспорта 7 мая. Отмечается, что в городе состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя Советского Союза Алексея Петровича Петропавлова, а также легкоатлетический пробег для инвалидов по зрению «81 шаг к Победе». В связи с этим проезд будет ограничен с 9:00 до 13:00 на улицах: площадь Соборная, Советская (от пл. Соборная до ТД «Океан»), 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Нариманова, Илюшкина, Татарская, В. Ф. Уткина, К. Маркса, К. Либкнехта, Большакова, Комарова, Горького, переулок Ленина, площадь Победы. А также с 10:00 до 13:00: от пересечения улиц Ленина — Татарская до пересечения улиц Татарская — Большакова.
