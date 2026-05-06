В Рязанской области мужчина избил нового знакомого экс-жены, ему грозит срок

В селе Рачатники Михайловского района полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком избиении. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее бывший муж напал на ее знакомого. Пострадавший получил серьезные травмы головы и был доставлен в реанимацию.

Полицейские выяснили, что к избиению причастен 35-летний местный житель. После конфликта он уехал на своем автомобиле. Сотрудники полиции быстро нашли его в соседнем селе и задержали.

Как стало известно, у подозреваемого были проблемы с алкоголем, из-за чего он развелся с женой. Недавно она начала встречаться с другим мужчиной, что вызвало у него ревность. В тот вечер, выпив, он увидел, как бывшая жена встречает своего нового знакомого. После этого он вышел на улицу и устроил скандал, который закончился дракой. Мужчина ударил своего соперника гаечным ключом и уехал.

Теперь против него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 10 лет тюрьмы.