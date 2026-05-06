В Рязанской области и еще семи регионах ФСБ задержала пособников спецслужб Киева

Всего пресекли деятельность пяти пособников спецслужб Украины и двух пропагандистов террористической деятельности киевского режима. Со ссылкой на данные ЦОС отмечается, что задержаны четверо россиян и иностранец, которые, находясь в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани, по заданию украинских спецслужб собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также о российских военнослужащих, которые участвуют в СВО, с целью «совершения диверсионно-террористических актов».

В Рязанской области, а также в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, Астраханской, Амурской, Ленинградской, Томской областях ФСБ задержала пособников спецслужб Украины. Об этом 6 мая сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Координировали злоумышленников через Telegram.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о подстрекательстве на приготовление к теракту, приготовлении к нему, а также о содействии диверсионной деятельности, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, участии в деятельности террористической организации и другим.

