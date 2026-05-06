В Рязани водителя арестовали на трое суток за тонировку

25-летний житель Видного Московской области на Toyota Camry ездил по Рязани с тонированными передними стеклами. Полиция выписала требование срочно снять покрытие, но водитель его проигнорировал. Через несколько дней его снова остановили на Московском шоссе — тонировка осталась. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции суд назначил ему административный арест на 3 суток.

Фото: ГАИ по Рязанской области.