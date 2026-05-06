В Рязани в апреле родился ребенок весом 480 граммов

Всего в апреле на свет появились 418 детей. Из них 233 — мальчики, 185- девочки. У двух матерей родились сразу двое малышей. Самый крошечный ребенок в апреле появился на свет с весом 480 граммов, самый крупный — 4400 граммов. Всего за четыре месяца 2026 года в стенах Перинатального центра родились 1692 ребенка: 885 мальчиков и 807 девочек.

В Перинатальном центре в Рязани в апреле родилась девочка весом 480 граммов. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

