В России предложили ввести выплаты многодетным семьям на выпускные вечера

По словам Новикова, данная мера направлена на расширение поддержки многодетных семей и снижение финансовой нагрузки в важные моменты школьной жизни. Обращение с предложением будет направлено в Министерство труда и социальной защиты, а также в Минпросвещения. «Выпускной вечер остается одной из немногих значимых статей расходов, которые не покрываются государственной поддержкой. Для многодетных семей это создает ощутимую финансовую нагрузку», — отметил депутат. Он добавил, что выплата будет предоставляться один раз на каждого ребенка, а ее размер будет определяться в зависимости от региона. По предварительным оценкам, сумма выплаты может составлять от 10 до 15 тысяч рублей.

В России предложили ввести фиксированную выплату для многодетных семей, чтобы помочь покрыть расходы на выпускные вечера. С инициативой выступил Дмитрий Новиков, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, передает «Абзац».

