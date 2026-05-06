В России предложили ввести налоговый вычет на репетиторов для выпускников

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. Об этом пишет «Абзац».

Он подчеркнул, что подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительным финансовым бременем для семей, расходы на репетиторов могут достигать сотен тысяч рублей.

Иванов предлагает установить размер налогового вычета на уровне 13% от затрат на репетиторов, с лимитом до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка, что выше текущего лимита в 110 тысяч. Это позволит семье вернуть до 19,5 тысячи рублей в год. При этом депутат отметил, что у налогоплательщика должен быть официальный доход, облагаемый по ставке 13%, а возраст ребенка для получения вычета следует оставить до 24 лет и ограничить только очной формой обучения.

В настоящее время вычет доступен только за услуги индивидуальных предпринимателей (ИП), внесенных в ЕГРИП, что исключает самозанятых репетиторов. Иванов предложил расширить возможность получения вычета на репетиторов-ИП без лицензии, если они ведут обучение лично, а также разработать отдельный механизм для самозанятых, чтобы родителям был предоставлен больший выбор.