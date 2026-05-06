В России объявили о запуске координационного центра по оказанию помощи туристам

По словам председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, формирование координационного центра на базе «Турпомощи» уже состоялось. В период с 28 февраля по 11 марта ассоциация организовала кол-центр, который предоставлял поддержку туристам, оказавшимся в затруднительном положении из-за кризиса на Ближнем Востоке. В это время на круглосуточную горячую линию поступило более 20 тысяч обращений, большинство из которых исходило от самостоятельных путешественников. Что касается возмещения средств за отмененные туры в страны Ближнего Востока, то этот процесс займет некоторое время. Многие туристы предпочитают перебронировать свои поездки на другие направления и даты вместо того, чтобы требовать возврат денег.

Ассоциация «Турпомощь» объявила о запуске координационного центра, который будет оказывать помощь российским туристам в сложных ситуациях. Об этом сообщил председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, передает ТАСС.

По его словам, формирование координационного центра на базе «Турпомощи» уже состоялось. В период с 28 февраля по 11 марта ассоциация организовала кол-центр, который предоставлял поддержку туристам, оказавшимся в затруднительном положении из-за кризиса на Ближнем Востоке. В это время на круглосуточную горячую линию поступило более 20 тысяч обращений, большинство из которых исходило от самостоятельных путешественников.

Что касается возмещения средств за отмененные туры в страны Ближнего Востока, то этот процесс займет некоторое время, отметил директор ассоциации Александр Осауленко. Он добавил, что многие туристы предпочитают перебронировать свои поездки на другие направления и даты вместо того, чтобы требовать возврат денег.

«У нас турист умный, он знает, что через три-четыре месяца, через полгода он не купит за эти деньги этот тур. К тому же туроператор каждый раз, когда договаривается, дает определенные „плюшечки“, это тоже не секрет», — отметил эксперт.