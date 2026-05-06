В России хотят увеличить срок выплат из маткапитала

В России предложили продлить ежемесячные выплаты из материнского капитала до совершеннолетия детей. С инициативой выступила председатель правления «Совета матерей» Татьяна Буцкая, сообщает ТАСС. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Предлагается выплачивать средства не только до трех лет, как сейчас, но и дальше — до 18 лет, а при обучении в колледже или вузе — до 23 лет.

По словам Буцкой, семьи с низкими доходами часто сталкиваются с нехваткой средств после того, как ребенку исполняется три года — в том числе на школьные расходы и повседневные нужды.

Инициатива пока находится на стадии обсуждения, ее предложено проработать на уровне законопроекта.