В МВД предложили эксперимент по целевому набору иностранцев на работу в 2027—2030 годах

Планируется создать реестр работодателей и реестр иностранных работников, а также миграционные хабы для первичного размещения и прохождения необходимых процедур. Иностранцев обяжут проходить медосвидетельствование и геномную регистрацию в государственных учреждениях. С ними будут заключать только срочные трудовые договоры. НДФЛ от их зарплат предлагают полностью зачислять в бюджеты субъектов РФ (по нормативу 100%). От госпошлины освободят граждан стран ЕАЭС.

В МВД РФ предложили с 1 января 2027 по 31 декабря 2030 года провести эксперимент по организованному набору иностранной рабочей силы. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Планируется создать реестр работодателей и реестр иностранных работников, а также миграционные хабы для первичного размещения и прохождения необходимых процедур.

Иностранцев обяжут проходить медосвидетельствование и геномную регистрацию в государственных учреждениях. С ними будут заключать только срочные трудовые договоры. НДФЛ от их зарплат предлагают полностью зачислять в бюджеты субъектов РФ (по нормативу 100%). От госпошлины освободят граждан стран ЕАЭС.