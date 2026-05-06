В музее-заповеднике Есенина в Константинове пройдет «ночь музеев»

16 мая музей-заповедник присоединится к акции «Ночь музеев». В этот день музей-заповедник будет работать до 21.00. Посетителям будет необходимо получить «Карту полуночника» с заданиями и подсказками, как провести эту «ночь» максимально насыщенно. Отмечается, что вход на территорию музея после 16.00 свободный. Подробности в афише. Возрастное ограничение 6+.

