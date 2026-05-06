В Москве в ДТП погибла звезда клипа «Девочка-война» Ксения Добромилова

В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия погибла блогер и актриса Ксения Добромилова. Об этом сообщает MSK1.RU. Трагедия произошла на Большой Дорогомиловской улице. По предварительным данным, девушку сбил мотоциклист. В момент аварии она находилась на проезжей части. Как сообщили в прокуратуре Москвы, проверку по факту ДТП взяла на контроль прокуратура Западного административного округа.