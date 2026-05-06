В Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО на 6 мая

ВСУ за сутки потеряли около 1125 военных на всех участках СВО. Кроме того, российские войска поразили цеха сборки беспилотников самолетного типа и склады горючего Украины. Средства ПВО сбили за сутки 605 БПЛА ВСУ, 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.