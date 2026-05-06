В мэрии прокомментировали обрыв троллейбусных проводов в Рязани

Стало известно, что 6 мая в 12 часов произошел обрыв контактного провода на улице Юбилейной при движении в сторону Забайкальской. В связи с обрывом троллейбус № 1 идет только до улицы Крупской. Но на линии есть несколько троллейбусов на автономном ходу, они проходят по всему маршруту. Ранее сообщалось, что на месте происшествия собралась пробка.