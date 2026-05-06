В Лесопарке неизвестные испортили новую контейнерную площадку

Отмечается, что контейнерную площадку установили недавно. Однако вандалы разрисовали ее. «Площадку уже привели в порядок, но хочется напомнить: уважение к общему имуществу начинается с каждого из нас», — говорится в сообщении.