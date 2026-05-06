В Госдуме предложили ввести подработку для студентов с детьми

В Госдуме предложили создать систему гарантированной подработки для студентов, которые воспитывают детей. С инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР). Он предложил организовать занятость с гибким графиком — 10-15 часов в неделю. Рабочие места, по его идее, могут быть созданы на базе вузов, а также в государственных и муниципальных учреждениях.

По словам Чернышова, несмотря на существующие меры поддержки, многим студенческим семьям не хватает стабильного дохода, который позволял бы совмещать учебу и воспитание ребенка.

Он считает, что такая система поможет снизить финансовую нагрузку и уменьшить необходимость искать случайные подработки вне учебной среды.