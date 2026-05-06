В Госдуме пояснили, могут ли перевести сотрудника на удаленку из-за жары

В Госдуме пояснили, могут ли перевести сотрудника на удаленку из-за жары. Об этом сообщил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС 6 мая.

По его словам, сотрудника могут перевести на удаленку при аномальной жаре по договоренности с работодателем или при введении особых правовых режимов. Это позволяет трудовое законодательство. Закреплены гибкие формы занятости — удаленная и смешанная, которыми можно пользоваться.

Нилов добавил, что работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда для сотрудника. Так, при аномальной жаре в помещении должен поддерживаться определенный температурный режим, заключил он.

Напомним, 6 мая в Рязанской области ожидается до +27°С.