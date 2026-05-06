В центре Рязани восстановили подачу электричества
Отмечается, что в 16:46 бригада восстановила большую часть электроснабжения. В 17:58 специалисты восстановили электричество в полном объёме. Ранее света не было на улицах Горького, Радищева, Свободы, Маяковского, Фрунзе, Есенина, Введенской.
