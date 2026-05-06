В Архангельской области женщина защитилась ножом от квартиранта и получила срок

31-летняя Екатерина сдавала жилье посуточно и в новогоднюю ночь пришла проверить квартиру из-за жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать Екатерину. В попытке защитить себя женщина схватила нож со стола и нанесла удар нападающему в область подмышки. После прибытия полиции Екатерину задержали и обвинили по статье «Покушение на убийство». Суд вынес ей срок, и Екатерина рожала в исправительной колонии. В ближайшее время новорожденного малыша передадут отцу-офицеру Олегу, который экстренно вернулся из зоны специальной военной операции (СВО).

В Архангельской области беременная женщина, ожидающая шестого ребенка, была приговорена к шести годам тюремного заключения за то, что в ходе конфликта с квартирантом ранила его ножом. Об этом сообщили в соцсетях.

31-летняя Екатерина сдавала жилье посуточно и в новогоднюю ночь пришла проверить квартиру из-за жалоб соседей на шум. Один из отдыхающих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать Екатерину.

В попытке защитить себя женщина схватила нож со стола и нанесла удар нападающему в область подмышки. После прибытия полиции Екатерину задержали и обвинили по статье «Покушение на убийство». Суд вынес ей срок, и Екатерина рожала в исправительной колонии.

В ближайшее время новорожденного малыша передадут отцу-офицеру Олегу, который экстренно вернулся из зоны специальной военной операции (СВО). Отмечается, что Олег служит с 2022 года и принимал участие в разминировании дорог в Херсонской области.