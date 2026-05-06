В 2025 году страны ЕС выдали россиянам на 10% больше шенгенских виз

В 2025 году европейские страны выдали гражданам России более 620 тысяч шенгенских виз — это на 10,2% больше, чем годом ранее. Всего было подано 670 тысяч заявлений (+8%). Почти три четверти заявок пришлись на Францию, Италию и Испанию. Большинство виз (77%) — туристические. При этом в Еврокомиссии отметили, что по сравнению с периодом до 2022 года количество выданных виз всё ещё значительно ниже.

В 2025 году страны ЕС выдали россиянам на 10% больше шенгенских виз. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на Euroactiv.

В 2025 году европейские страны выдали гражданам России более 620 тысяч шенгенских виз — это на 10,2% больше, чем годом ранее. Всего было подано 670 тысяч заявлений (+8%). Почти три четверти заявок пришлись на Францию, Италию и Испанию. Большинство виз (77%) — туристические. При этом в Еврокомиссии отметили, что по сравнению с периодом до 2022 года количество выданных виз всё ещё значительно ниже.