Умер главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Ус

На 90-м году жизни скончался Станислав Иванович Ус — главный конструктор советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М и ее модификаций, известной как «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана»). Он также участвовал в создании ракеты-носителя «Днепр» на базе этой ракеты. Ус родился в 1936 году, с 1959 года работал в ОКБ-586 (КБ «Южное»).

Умер главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Ус. Об этом сообщило издание «Известия».

На 90-м году жизни скончался Станислав Иванович Ус — главный конструктор советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М и ее модификаций, известной как «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана»).

Он также участвовал в создании ракеты-носителя «Днепр» на базе этой ракеты. Ус родился в 1936 году, с 1959 года работал в ОКБ-586 (КБ «Южное»).

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко.