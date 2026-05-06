Суд признал жительницу Рязанской области сестрой погибшего на СВО мужчины

Заявительница обратилась в суд с просьбой признать ее родной сестрой Л., который погиб во время выполнения задач в ходе специальной военной операции. В процессе судебного разбирательства выяснилось, что у покойного не осталось других родственников. Женщина объяснила необходимость установления родственных связей желанием получить социальные льготы и выплаты, полагающиеся после смерти брата. Однако подлинник свидетельства о рождении Л. отсутствовал. Суд, основываясь на части 1 статьи 264 Гражданского процессуального кодекса РФ, установил факт родственных отношений. Доказательства получены в результате молекулярно-генетического исследования, которое подтвердило совпадение генотипов заявительницы и мужчины.

Решением Рыбновского районного суда был установлен факт родственных отношений между жительницей города Рыбное и ее погибшим братом. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Заявительница обратилась в суд с просьбой признать ее родной сестрой Л., который погиб во время выполнения задач в ходе специальной военной операции. В процессе судебного разбирательства выяснилось, что у покойного не осталось других родственников.

Женщина объяснила необходимость установления родственных связей желанием получить социальные льготы и выплаты, полагающиеся после смерти брата. Однако подлинник свидетельства о рождении Л. отсутствовал.

Суд, основываясь на части 1 статьи 264 Гражданского процессуального кодекса РФ, установил факт родственных отношений. Доказательства получены в результате молекулярно-генетического исследования, которое подтвердило совпадение генотипов заявительницы и мужчины.