Ставка по ипотеке в России вновь превысила 10%

Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта снова превысила 10%. Это произошло впервые с августа 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Средний срок кредитования в марте составил 23 года и 10 месяцев — это минимальный показатель с мая 2023 года. При этом с 1 февраля изменились правила: теперь одной семье нельзя оформить два льготных кредита. Из-за этого в декабре и январе наблюдался повышенный спрос на семейную ипотеку.

Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта снова превысила 10%. Это произошло впервые с августа 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.

На фоне высокой ключевой ставки ЦБ (21%) спрос на рыночную ипотеку снизился — россияне в основном выбирают льготные программы, прежде всего семейную. В 2025 году на нее пришлось около 90% всех выдач.

При этом с 1 февраля изменились правила: теперь одной семье нельзя оформить два льготных кредита. Из-за этого в декабре и январе наблюдался повышенный спрос на семейную ипотеку.

Средний срок кредитования в марте составил 23 года и 10 месяцев — это минимальный показатель с мая 2023 года.