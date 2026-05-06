Рязанский суд оставил в силе решение о замене наказания экс-главе Марий Эл

Рязанский областной суд подтвердил решение районного суда о замене наказания для бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова с лишения свободы на принудительные работы. Ранее Скопинский районный суд удовлетворил прошение Маркелова о смягчении наказания, однако прокуратура обжаловала это решение. Судья огласила, что апелляционное представление прокуратуры было отклонено, а постановление районного суда оставлено без изменений. Леонид Маркелов возглавлял Республику Марий Эл с 2001 по 2017 год. Он был задержан в апреле 2017 года и в феврале 2021 года приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 млн рублей за взяточничество, превышение должностных полномочий и незаконное хранение боеприпасов. Маркелов свою вину не признал.

Рязанский областной суд подтвердил решение районного суда о замене наказания для бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова с лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Скопинский районный суд удовлетворил прошение Маркелова о смягчении наказания, однако прокуратура обжаловала это решение. Судья огласила, что апелляционное представление прокуратуры было отклонено, а постановление районного суда оставлено без изменений.

Леонид Маркелов возглавлял Республику Марий Эл с 2001 по 2017 год. Он был задержан в апреле 2017 года и в феврале 2021 года приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов рублей за взяточничество, превышение должностных полномочий и незаконное хранение боеприпасов. Маркелов свою вину не признал.

В декабре 2022 года Росимущество конфисковало в доход государства 138 объектов, связанных с бывшим главой республики и его аффилированными лицами.