Рязанский фонд развития промышленности выделил 20 млн рублей на производство ортезов

Государственный фонд развития промышленности Рязанской области предоставил займ 20 млн рублей компании «АНГМА» на модернизацию для выпуска ортопедических изделий (ортезов) и комплектующих для протезов рук. На эти деньги и собственные средства предприятие купило металлообрабатывающее оборудование. В ближайшие 5 лет ожидается рост выручки на 200 млн рублей, чистой прибыли — на 27 млн, налоговых отчислений — на 25 млн.