Рязанские приставы выдворили из страны четырех иностранцев за нарушение закона

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области выдворили еще четырех иностранных граждан за пределы России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все случаи выдворения связаны с несоблюдением правил въезда в страну или режима пребывания.

С начала 2026 года в регионе выдворено 22 иностранных гражданина из стран ближнего зарубежья. Среди них один гражданин Украины, 17 граждан Республики Узбекистан и четыре гражданина Республики Таджикистан. Все выдворенные лица были доставлены до пунктов пропуска через Государственную границу России и официально переданы пограничной службе.