Рязанская область вошла в число регионов с самыми доступными подержанными авто

В России быстрее всего купить подержанную Lada Granta можно в Мурманской и Рязанской областях, а также в Республике Карелия. Для этого потребуется чуть больше шести средних зарплат в этих регионах, пишет РИА Новости. Исследование, проведенное «Авито Авто» и «Авито Работа», показало, что средняя цена на Lada Granta с пробегом в этих областях составляет от 711 до 721 тысячи рублей. В Мурманской области средняя зарплата составляет 114,6 тысячи рублей, в Республике Карелия — 108,9 тысячи рублей, а в Рязанской области — 107,2 тысячи рублей.

В России быстрее всего купить подержанную Lada Granta можно в Мурманской и Рязанской областях, а также в Республике Карелия. Для этого потребуется чуть больше шести средних зарплат в этих регионах, пишет РИА Новости.

Исследование, проведенное «Авито Авто» и «Авито Работа», показало, что средняя цена на Lada Granta с пробегом в этих областях составляет от 711 до 721 тысячи рублей.

В Мурманской области средняя зарплата составляет 114,6 тысячи рублей, в Республике Карелия — 108,9 тысячи рублей, а в Рязанской области — 107,2 тысячи рублей. В других регионах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, на покупку Lada Granta потребуется больше — около 7,4 и 8,7 месячных зарплат соответственно.

Также исследование показало, что для покупки Hyundai Creta в Мурманской области нужно откладывать зарплату в течение 16,6 месяца, а для Toyota Camry — 24,4 месяца. В среднем по России для покупки Lada Granta потребуется почти 10 зарплат.