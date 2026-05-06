Рязанец хотел зарубить продавщицу топором за отказ бесплатно отдать ему продукты

38-летняя жительница села Старый Кадом заявила, что в магазине, где она работает продавцом, местный житель угрожал зарубить ее топором. На место выехали сотрудники полиции. Они выяснили, что 60-летний житель села пришел в магазин и попросил у продавца продукты без оплаты. Работница отказала в просьбе. Тогда мужчина вышел и вернулся с топором. По данным полицейских, он обиделся на отказ продавщицы и пригрозил зарубить женщину, если она не извинится и не изменит решение. Местная жительница убежала. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.

В селе Старый Кадом мужчина хотел зарубить продавщицу топором. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

