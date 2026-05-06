Рязанцев предупредили о сезонном подъеме энтеровирусной инфекции

Энтеровирусная инфекция поражает центральную нервную систему, сердце, желудочно-кишечный тракт, мышцы, легкие, печень, почки и другие органы. Опасность в том, что многие являются здоровыми вирусоносителями, что постоянно создает риск как единичных случаев, так и групповых вспышек. Сезон обычно начинается в июне, но при жаркой погоде рост заболеваемости может начаться раньше. ЭВИ передается воздушно-капельным и фекально-оральным путем — через бытовые предметы, игрушки, воду, пищу, грязные руки, а также через воду открытых водоемов.

Рязанцев предупредили о сезонном подъеме энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В детских садах, школах и летних лагерях необходимо проводить ежедневный осмотр детей и термометрию, чаще делать влажную уборку с дезсредствами и проветривать помещения, использовать бактерицидные лампы, обеспечить питьевой режим (бутилированная или кипяченая вода со сменой каждые 3 часа), контролировать поставку овощей и фруктов.

На пищеблоке рекомендуются локтевые смесители, педальные смывы в туалетах, одноразовые перчатки и маски при приготовлении салатов и раздаче пищи. Всем нужно пользоваться жидким мылом, кожными антисептиками и одноразовыми полотенцами.

В бассейнах следует следить, чтобы дети не заглатывали воду.