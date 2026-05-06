Рязанцам рассказали, как поддержать иммунитет школьников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Отмечается, что детям с 7 до 17 лет необходимо соблюдать режим еды: завтрак дома (7:00), второй завтрак в школе (10:30), обед (13:00), полдник (16:30), ужин за 1,5 часа до сна.
Калории по возрасту:
- 7-11 лет — 2300 ккал,
- 11-14 лет — 2500 ккал,
- 14-18 лет — до 3000 ккал.
По словам специалистов, многие родители невольно допускают промахи, которые могут сказаться на здоровье и самочувствии ребенка. Вот самые распространённые из них:
- Ребёнок уходит в школу без завтрака. Утренний приём пищи запускает метаболизм и даёт энергию для учёбы. Пропуск завтрака может привести к снижению концентрации и быстрой утомляемости.
- Неправильные перекусы. Чипсы, сладости и снеки не утоляют голод надолго и содержат много сахара и соли. Замените их на более полезные альтернативы: орехи, сухофрукты или свежие фрукты.
- Недостаток рыбы в рационе. Рыба — ценный источник омега‑3 жирных кислот, важных для работы мозга. Старайтесь включать её в меню не реже двух раз в неделю.
- Употребление энергетиков. Энергетические напитки не восполняют силы — они лишь кратковременно стимулируют организм, а в долгосрочной перспективе могут навредить здоровью. Вместо них делайте ставку на полноценный сон и сбалансированное питание.