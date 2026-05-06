Рязанцам рассказали, как безопасно устроить пикник

Рязанцам напомнили, как избежать пищевых отравлений во время отдыха на природе. Специалисты отмечают, что готовые блюда в теплую погоду быстро портятся. Салаты с майонезом, мясо, рыбу и молочные продукты безопасно хранить не более 2-3 часов, а на солнце — максимум 1-2 часа. Нарезанные овощи и фрукты тоже лучше съедать в течение нескольких часов. Жителям советуют использовать сумки-холодильники, держать еду в тени и не оставлять ее открытой. Также важно разделять продукты по типу и не брать с собой лишнего.

Рязанцам напомнили, как избежать пищевых отравлений во время отдыха на природе. Памятку подготовили в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Сасовском районе».

Специалисты отмечают, что готовые блюда в теплую погоду быстро портятся. Салаты с майонезом, мясо, рыбу и молочные продукты безопасно хранить не более 2-3 часов, а на солнце — максимум 1-2 часа. Нарезанные овощи и фрукты тоже лучше съедать в течение нескольких часов.

Жителям советуют использовать сумки-холодильники, держать еду в тени и не оставлять ее открытой. Также важно разделять продукты по типу и не брать с собой лишнего.

Соблюдение этих правил поможет сохранить здоровье во время пикника.