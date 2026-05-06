Рязанцам напомнили о правилах сбора грибов и растений в лесах

Минприроды РФ опровергло слухи о том, что с 1 сентября 2027 года для сбора обычных грибов понадобится разрешение через «Госуслуги». Отмечается, что граждане могут свободно собирать для себя грибы, ягоды и другие дикорастущие продукты, если они не внесены в Красную книгу. В министерстве рассказали, что новое постановление касается только краснокнижных растений и грибов. С 1 сентября 2027 года разрешения на их сбор и оборот можно будет получать через «Госуслуги», а пока документы подают в бумажном виде в Росприроднадзор.

