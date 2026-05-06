Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила, позволяющие абонентам сохранять свой мобильный номер телефона при переезде в другой регион. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вводит услугу межрегионального переноса номера. Как отмечается, теперь пользователи смогут обратиться к своему оператору связи и подать заявление на перенос номера, что значительно упростит процесс переезда.

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила, позволяющие абонентам сохранять свой мобильный номер телефона при переезде в другой регион. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вводит услугу межрегионального переноса номера.

Как отмечается, теперь пользователи смогут обратиться к своему оператору связи и подать заявление на перенос номера, что значительно упростит процесс переезда.

Ранее многие абоненты сталкивались с необходимостью менять номер телефона при смене региона, что приводило к потере привычных контактов. Нововведение направлено на улучшение удобства для граждан и упрощение их жизни в условиях мобильности.