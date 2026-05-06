Россиянам рассказали, от чего зависит размер больничного и как его рассчитать

Об этом рассказал эксперт Михаил Меркулов. По его словам, размер больничного зависит от трудового стажа и среднего заработка: работникам со стажем от восьми лет положена стопроцентная выплата, тем, кто работает от пяти до восьми лет, заплатят 80% от среднего заработок, при стаже до пяти лет — 60% Стопроцентная компенсация также положена тем, кто ухаживает за больным ребенком до восьми лет, тем, кто получили производственную травму и тем, у кого развилось профессиональное заболевание.

Россиянам рассказали, от чего зависит размер больничного и как его рассчитать. Об этом «Прайму» рассказал эксперт Михаил Меркулов.

По его словам, размер больничного зависит от трудового стажа и среднего заработка: работникам со стажем от восьми лет положена стопроцентная выплата, тем, кто работает от пяти до восьми лет, заплатят 80% от среднего заработок, при стаже до пяти лет — 60%

Стопроцентная компенсация также положена тем, кто ухаживает за больным ребенком до восьми лет, тем, кто получили производственную травму и тем, у кого развилось профессиональное заболевание.