Россиянам начали подбрасывать флешки с вредоносным ПО

В России аферисты начали разбрасывать флешки и другие накопители с вредоносным программным обеспечением (ПО) вблизи офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Об этом сообщила РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

По словам Коковой, в ходе экспериментов более половины людей, находящих флешки, подключают их к своим устройствам, что, в свою очередь, создает серьезные риски для корпоративной инфраструктуры, поскольку вредоносное ПО может быть запущено без сложных взломов. Обычно на флешках находятся файлы, замаскированные под документы или изображения. При открытии таких файлов автоматически запускается вредоносный код через уязвимости в системе безопасности компьютера.

Эксперт также отметила, что флешка может быть распознана не как накопитель, а как другое подключенное устройство, что позволяет ей выполнять команды от имени пользователя. В некоторых случаях флешка может даже вывести из строя компьютер, подавая высокое напряжение через порт, или оказаться взрывчаткой.

В связи с этим Кокова призвала пользователей быть осторожными и не подключать найденные устройства к своим компьютерам.