Россиян начали обманывать с арендой мнимого жилья

Злоумышленники размещают в интернете объявления о сдаче красивых и недорогих квартир. Когда потенциальный арендатор проявляет интерес и звонит по указанному номеру, его просят перейти в мессенджер. Там «арендодатель» сообщает, что находится за границей и не может принять деньги на российскую карту, поэтому все должно происходить через «Островок», фишинговый сайт почти идентичный оригиналу. После этого человеку отправляется ссылка на фальшивый сайт, который выглядит почти идентично оригиналу. Вводя данные своей карты, жертва теряет свои деньги, так как никакой квартиры на самом деле не существует.

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, ищущих жилье в аренду, предупреждает сенатор Айрат Гибатдинов, передает ТАСС.

Аферисты создают фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис онлайн-бронирования «Островок», чтобы обмануть потенциальных арендаторов.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: злоумышленники размещают в интернете объявления о сдаче красивых и недорогих квартир. Когда потенциальный арендатор проявляет интерес и звонит по указанному номеру, его просят перейти в мессенджер. Там «арендодатель» сообщает, что находится за границей и не может принять деньги на российскую карту, поэтому все должно происходить через «Островок».

После этого человеку отправляется ссылка на фальшивый сайт, который выглядит почти идентично оригиналу. Вводя данные своей карты, жертва теряет свои деньги, так как никакой квартиры на самом деле не существует.

Сенатор призывает граждан быть внимательными и заходить на «Островок» исключительно через официальное приложение или сайт. Он также рекомендует не кликать по ссылкам из подозрительных сообщений и, в случае сомнений, обращаться в службу поддержки сервиса.