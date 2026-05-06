Российских водителей призвали иметь под рукой бумажную версию ОСАГО

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что ограничения в работе интернета могут помешать сотруднику ГАИ проверить полис с помощью служебного интернет‑сервиса. «В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности», — отметили в РСА. Кроме того, водителям напомнили, что контакты страховой компании должны быть записаны, чтобы оперативно сообщить о ДТП или получить консультацию.

Водителей призвали иметь под рукой бумажную версию ОСАГО. Об этом РИА Новости 6 мая сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

