Путевки в детские лагеря подорожали на 15-25%, но спрос на них вырос

Летние смены-2026 в коммерческих лагерях стали дороже на 15-25% в зависимости от региона. Например, в Подмосковье средняя цена 85 тыс. рублей, в Ленобласти — от 78 тыс., в Краснодарском крае — 68-100 тыс. за 21 день. Несмотря на рост цен, бронирование идёт активнее, чем в прошлом году: к апрелю многие лагеря заполнили первую смену на 80-95%. Родители чаще выбирают лагеря рядом с домом и более короткие смены (до 14 дней), чтобы сэкономить.

Путевки в детские лагеря подорожали на 15-25%, но спрос на них вырос. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

Летние смены-2026 в коммерческих лагерях стали дороже на 15-25% в зависимости от региона. Например, в Подмосковье средняя цена 85 тыс. рублей, в Ленобласти — от 78 тыс., в Краснодарском крае — 68-100 тыс. за 21 день.

Несмотря на рост цен, бронирование идёт активнее, чем в прошлом году: к апрелю многие лагеря заполнили первую смену на 80-95%. Родители чаще выбирают лагеря рядом с домом и более короткие смены (до 14 дней), чтобы сэкономить.

Популярны активные, тематические, робототехника, языковые и шахматные программы.