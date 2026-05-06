Politico: Украина планирует создать свою ПРО в условиях дефицита поставок

Украина активно работает над созданием собственной системы противоракетной обороны (ПРО) в условиях ограниченных поставок американских перехватчиков, используемых для борьбы с российскими баллистическими ракетами. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский подчеркнул необходимость для Европы самостоятельно производить все необходимые средства защиты от различных угроз, включая баллистические атаки. Он обозначил цель разработки системы противобаллистической обороны в Украине в течение года. Однако эксперты предостерегают, что достижение этой амбициозной задачи может оказаться крайне сложным.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 28 апреля сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, находящиеся в распоряжении Киева, сталкиваются с серьезным дефицитом боеприпасов. Этот дефицит также затрагивает другие импортные системы противовоздушной обороны. Зеленский ранее отмечал, что на фоне текущих боевых действий на Ближнем Востоке Украина испытывает критическую нехватку ракет для систем ПВО Patriot.